17 sayfa olarak açıklanmıştı... İmralı tutanaklarının ham hali 62 sayfa çıktı

İmralı Süreci'nde TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına Öcalan’la görüşen AKP, MHP ve DEM Partili üç milletvekilinin İmralı ziyaretine dair tartışmalar büyüyor.





Görüşmenin ardından komisyona sunulan dört sayfalık özet metin kamuoyuyla paylaşıldı ancak bu özetin içeriği DEM Parti’nin sert tepkisine neden oldu





DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşme sonrası hazırlanan 16 sayfalık tutanağın altına üç milletvekilinin birlikte imza attığını söyledi. Koçyiğit, “Öcalan’ın Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah bırakma çağrısı yapmadığını” vurguladı. DEM Parti’ye göre kamuoyuna sunulan özet, Öcalan’ın görüşlerini doğru şekilde yansıtmıyor.





BEŞTEPE'DEN DEM PARTİ'YE SABOTAJ TEPKİSİ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'ın köşesinde aktardığına göre; Koçyiğit’in bu sözleri Beştepe’de rahatsızlığa sebep oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada PKK mensuplarını ve DEM Parti'yi süreci 'sabote etmekle' suçladı.





İKİ SAAT ELLİ DAKİKA SÜRDÜ! TOPLAM 62 SAYFAYMIŞ

Saymaz'ın Beştepe’ye yakın kaynaklardan aktardığına göre; görüşme tam 2 saat 50 dakika sürdü. Ham tutanağın 62 sayfa olduğu, gereksiz tekrarların ve tashihlerin ardından metnin 17 sayfaya indirildiği belirtildi. Saymaz şunlar ifade etti:





"Bu arada Beştepe’ye yakın kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla Öcalan’la yapılan görüşme 2 saat 50 dakika sürmüş.





Görüşmenin ham tutanağı 62 sayfa tutuyor.





Tekrar ifadeler ayıklandıktan ve metin tashih edildikten sonra 17 sayfaya inmiş.





Yani, Koçyiğit, yanlış hatırlıyor.





Tutanaklar 16 değil, 17 sayfaymış."





Beştepe'deki kaynaklar, bu 17 sayfalık tutanakta "toplumu rahatsız edecek bir ifade bulunmadığını” ve devletin "yasadışı bir örgüt lideriyle yaptığı mahrem görüşmeyi devletin yayınlama gibi bir tavrı olamayacağını" savunuyor.





2019'DAKİ MEKTUBA BÖYLE YANIT VERDİLER

Saymaz, 2019’daki İstanbul seçimleri öncesi Öcalan’ın HDP’lilere "tarafsızlık" çağrısının devlet eliyle duyurulmasını hatırlattığında ise Beştepe’den şu yanıtı aldığını yazdı: "İki örnek aynı değil"





Ayrıca Beştepe kaynakları, Öcalan’ın bu görüşmede CHP’yi de eleştirdiğini, fakat Koçyiğit’in açıklamalarında bu bölümlere yer vermediğini ileri sürdü. Bu nedenle Koçyiğit’e yönelik tepkilerin arttığı belirtiliyor.





SÜREÇTE YASAL DÜZENLEME BELİRSİZLİĞİ

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Öcalan ile yürütülen görüşmelerde "geçiş süreci hukuku" konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamadı.





PKK üyelerinin nasıl teslim olacağı, hangi yasal işlemlere tabi tutulacağı hâlâ net değil. Saymaz şunları yazdı:





"Öcalan ile müzakerede geçiş süreci hukuku üzerinde uzlaşmaya varılmış değil. Dağdakilerin ne şekilde döneceği ve hangi yasal işleme tabi tutulacağı netleşmedi. Üst düzey PKK’lıların üçüncü ülkelere gönderileceği söyleniyordu. Ancak şimdi Bese Hozat, kendilerinin de Türkiye’ye dönerek, siyasete katılacağını ifade ediyor. Cezaevindeki PKK’lıların durumu da belirsizliğini koruyor.





Kandil’den duyulan tehditkar söylemler ve el yükselten istekler devleti rahatsız ediyor. Bugüne kadar isimleri bilinmeyen, örneğin ‘Amed Malazgirt’ ya da ‘Zagros Hiwa’ kod adlı PKK’lıların açıklamaları tansiyonu yükseltiyor.





Örgütten silah bırakmaya yönelik daha güçlü teyitler de gelmiyor. Sembolik silah yakma eylemi hariç, adım atılmış değil."





İktidar medyası İmralı Adası'na gidildiğini de manşetlerine taşımadı İktidar medyası İmralı Adası'na gidildiğini de manşetlerine taşımadı





YENİ ANAYASA İÇİN TARİH VERDİLER

Beştepe kaynakları, "demokratikleşme sürecinin" silahların bırakılması, örgütün feshi ve terörün tasfiyesi sonrası gündeme geleceğini belirtiyor.





Beştepe, yeni Anayasa için de tarih verdi. Saymaz şunları ifade etti:





"Beştepe’ye yakın çevreler geçiş süreci ile demokratikleşmenin ayrı aşamalar olduğunu; silahların bırakılması, örgütün feshi ve terörün tasfiyesinden sonra demokratikleşme faslının açılacağını söylüyor.





Bu fasıl yeni anayasa çalışması çerçevesinde planlanıyor.





Hatta tarih veriliyor.





Gelecek yıl 1 Ekim’den sonra…"