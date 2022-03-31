Samanyolu Haber /Gündem / 17 yaşındaki genç tutuklandıktan 1,5 saat sonra intihar etti, 36 dakika boyunca asılı kaldı /31 Mart 2022 14:16

17 yaşındaki genç tutuklandıktan 1,5 saat sonra intihar etti, 36 dakika boyunca asılı kaldı

Elazığ’da haksızlığına uğradığını ve tutuklanması durumunda intihar edeceğini belirten 17 yaşındaki Umut Bulut, cezaevine götürüldükten 1,5 saat sonra intihar etti.

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Adli bir olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen 17 yaşındaki Umut Bulut, Cumhuriyet Savcısı’na verdiği ifade haksızlığa uğradığını bir suç işlemediğini, tutuklanması durumunda intihar edeceğini söyledi. Savcılık Umut Bulut’u tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Aynı ifadeyi mahkeme de söyleyen Umut Bulut buna rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Elazığ T Tipi Cezaevi’nde karantina koğuşuna konulan Umut Bulut 1,5 saat sonra kendini çarşafa asarak intihar etti.

39 DAKİKA BOYUNCA ASILI KALDI, MÜDAHALE EDİLMEDİ

Yaşanan korkunç olayı kamuoyuna aktaran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:

‘‘Umut Bulut dün Elazığ T Tipi Cezaevi’nde intihar etti. Büyük bir ihmal var, korkunç bir intihar var karşımızda. 17 yaşında bir delikanlı. Adli bir mahpus. ‘Büyük bir haksızlığa uğradım, beni tutuklarsanız, cezaevinde intihar ederim’ diyor. Tutuklanıyor, cezaevine giriyor, 1,5 saat sonra kendini çarşafla asarak intihar ediyor. 39 dakika boyunca kameralar önünde sallanıyor ve müdahale edilmiyor. Elazığ Valiliği’nden Adalet Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz, bu ne haldir. Derhal bir açıklama yapın. Adaletin adil olmayan yargılamalar yaptığını iyi biliyoruz. Yargılamanın içeriğiyle ilgili detaylı bir bilgimiz yok ama ısrarlı bir şekilde haksızlığa uğradığını tutuklanırsa intihar edeceğini söylüyor. Bu ne haldir böyle?’’


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