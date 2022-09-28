17 yaşındaki hacker, Marmara Üniversitesi'ni hackledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 22 Eylül'de yayınladığı veri ihlali bildiriminde Marmara Üniversitesi'nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül'de sızdırıldığını açıkladı.



Verileri sızdıranın 17 yaşındaki bir genç olduğu tespit edildi.



Sabah gazetesinin haberine göre, üniversitenin açığını bularak sisteme giriş yapmasının ardından, üniversiteye aynı gün uyarı mesajı gönderen YUBA adlı hacker, devlete zarar verecek iş yapmadığını, yüksek risk içeren açıklarının olduğunu ve yetkilinin kendisiyle irtibata geçmesini istedi.



Hacker, "Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim kapatın" dedi.



İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve kullanıcılar olduğu belirtilirken, toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı tespit edildi.



Veri sızıntısının bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme başlattı.