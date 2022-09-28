Samanyolu Haber /Gündem / 17 yaşındaki hacker, Marmara Üniversitesi'ni hackledi /28 Eylül 2022 11:26

17 yaşındaki hacker, Marmara Üniversitesi'ni hackledi

Marmara Üniversitesi'nin hackleyerek 5 bin 698 kişinin verilerini sızdıran 17 yaşındaki genç, okula mesaj atarak, "Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" dedi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 22 Eylül'de yayınladığı veri ihlali bildiriminde Marmara Üniversitesi'nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül'de sızdırıldığını açıkladı.

Verileri sızdıranın 17 yaşındaki bir genç olduğu tespit edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, üniversitenin açığını bularak sisteme giriş yapmasının ardından, üniversiteye aynı gün uyarı mesajı gönderen YUBA adlı hacker, devlete zarar verecek iş yapmadığını, yüksek risk içeren açıklarının olduğunu ve yetkilinin kendisiyle irtibata geçmesini istedi.

Hacker, "Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim kapatın" dedi.

İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve kullanıcılar olduğu belirtilirken, toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı tespit edildi.

Veri sızıntısının bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme başlattı.
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