Samanyolu Haber /Gündem / 17 yaşındaki lise öğrencisi Serdar Mehmet, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti /11 Aralık 2020 15:27

17 yaşındaki lise öğrencisi Serdar Mehmet, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede

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Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Serdar Mehmet Ay (17), Kasım ayında koronavirüs testi pozitif çıkınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine 25 Kasım’da yoğun bakım ünitesine yatırılan Mehmet Ay, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay’ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, “Acımız çok büyük. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden, 16 gündür Covid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” notuyla paylaştı.
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