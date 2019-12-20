17 yıl önce vefat eden Hacı Sami Boydak’ın ismi camiden silindi

17 sene önce vefat eden Boydak kardeşlerin babası Hazı Salih Boydak’ın adına yapılan Kayseri’deki caminin ismi silindi. Haberi, Memduh Boydak’ın oğlu Berat Boydak, babasıyla bugün yaptığı görüş dönüşü sonrası sosyal medya hesabından duyurdu.

Berat Boydak, “Babam Memduh Boydak’ı ziyaretten dönüyorum. Kendisi 45 aydır Sincan Cezaevinde tutuklu. Bugün babam biraz sitemliydi. Sitemi ise tam 17 yıl önce kaybettiğimiz dedem Sami Boydak’ın bütün hayır kurumlarından adının silinmiş olmasınaydı” dedi.









VİCDANLARA HAVALE EDİYORUM





Berat Boydak, “Hayır kurumunun amacı karşılık beklemeden insanlığa faydalı olmaktır. Önemli olan isimler değil, eserlerdir. Amacına ulaşmış mı? Buna bakmak gerekir. Ancak 17 yıl önce vefat eden dedemin ismiyle ilgili alıp verilemeyen nedir? Vicdanlara havale ediyor, dedemi rahmetle anıyorum.” diye konuştu. Boydak Holding’in ismi de geçtiğimiz kasım ayında değiştirilerek Erciyes Anadolu Holding yapılmıştı.



