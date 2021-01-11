17 yılın en hızlı çıkışı!

2020 yılında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da net 4,58 milyar dolarlık satışa imza attı. Yabancı yatırımcıların son 3 yıldaki toplam satışı 7,2 milyar dolara ulaştı.







2020 yılında ASELSAN, PETKİM, Türk Traktör ve KARDEMİR en fazla alınan hisse senetleri oldu. 2020 yılında 201 milyon dolar ile en fazla alınan hisse senedi Aselsan olurken, TÜPRAŞ 530 milyon dolar ile en fazla satılan hisse oldu.





5 HİSSEDEN 1,7 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ





2020 yılında nette en fazla satılan hisselerde TÜPRAŞ’ı, Turkcell, Akbank, Garanti ve Vakıflar Bankası takip etti. Sadece 5 hissede yılın tatamında toplam çıkış 1,7 milyar doları buldu.





Bloomber HT'nin haberine göre yılın tamamındaki 4,8 milyar dolarlık satışın 927 milyon doları banka hisselerinden geldi.





Yabancı yatırımcılar aralık ayında net 608 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yılın son iki ayında nette toplam 1,6 milyar dolarlık alış gerçekleştirildi.





