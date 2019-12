17 yıllık iş cinayeti karnesi

“AKP’li yıllarda en az 1754 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi ve sorumlusu patronlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar” diyen Meclis, yaşamak ve yaşatmak için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.







AKP’li yıllarda en az bin 754 madenci iş cinayetlerinde can verdi. Ölümlerin iki ana nedeni göçük ve zehirlenme. Dünya Madenciler Günü bugün kutlanıyor. Her yıl 4 Aralık’ta düzenlenen törenlerde dünyada ve Türkiye’de hayatını kaybeden madenciler anılıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre (İSİG), AKP’nin iktidarda olduğu 2002 yılından bu yana en az bin 754 maden işçisi, iş cinayetlerinde can verdi. Mevcut verilere göre 2019’un ilk 11 ayında ise en az 56 maden işçisi hayatını kaybetti.





SOMA KATLİAMININ ÜZERİNDEN 5,5 YIL GEÇTİ





13 Mayıs 2014’te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında yaşanan patlamada 301 işçinin hayatını kaybettiği, en az 787 işçi yer altında kaldığı Türkiye’nin en büyük maden faciasının üzerinden yaklaşık 5,5 yıl geçti. 13 Nisan 2015’te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Olası kastla öldürme”, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma”, “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle 51 sanıklı dava açıldı. Dava sonucunda Soma Holding patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişi beraat etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da tahliyesine karar verdi.





O TEKME UNUTULMADI





301 madencinin yaşamını yitirdiği ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığı Soma’da, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel’in, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’a attığı tekme kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Madenci Kocabıyık hakkında daha sonra soruşturma başlatılmış ve “Başbakanlık koruma aracına hasar verdiği” gerekçesiyle faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı. Kocabıyık ayrıca “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına mahkum olmuştu.