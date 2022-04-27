177 sinemacıdan 'Gezi Davası' çağrısı

Gezi Davası'nda ceza kararları açıklanırken, söz konusu karara çeşitli kesinlerden farklı tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Bu tepkilerden birisi de 177 sinemacı ve oyuncudan geldi.
Ortak bir bildiriye imza atan 177 ismin duyurdukları açıklamada "Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!" ifadeleri yer aldı.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacı, sinema sektörünü imza vermeye davet etti.
"KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ!"
"Sinemacılar Bu Hukuksuzluğa Seyirci Kalmayacağız Diyor" başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.
Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.
Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"
İLK İMZACILAR
177 sinemacı tarafından oluşturulan metnin il imzacıları şu şekilde:
Ahmet Mümtaz Taylan
Ahmet Tansu Taşanlar
Alara Hamamcıoğlu
Ali Aga
Ali Bilgin
Ali Aydın
Alican Yücesoy
Alper Canıgüz
Altan Dönmez
Anna Maria Aslanoğlu
Armağan Lale
Aslı Dadak
Aslı Filiz
Ayhan Sonyürek
Aykut Sezgi Mengi
Ayşe Toprak
Baran Seyhan
Barış Gönenen
Barış Yıkılmaz
Belmin Söylemez
Berkay Ateş
Berke Baş
Berker Güven
Berkun Oya
Bora Akkaş
Bülent Emrah Parlak
Caner Cindoruk
Cem Karcı
Cem Uslu
Ceylan Özgün Özçelik
Cengiz Karadağ
Ceyda Yüceer
Çiçek Kahraman
Damla Kırkalı
Damla Sönmez
Deniz Çakır
Deniz Karaoğlu
Deniz Türkali
Devrim Yakut
Dilde Mahalli
Doğu Akal
Dolunay Soysert
Durul Taylan
Ece Dizdar
Ece Yaşar
Ekin Koç
Emin Alper
Emine Umar
Emine Yıldırım
Emir Çubukçu
Enis Köstepen
Ercan Kesal
Ersan Çongar
Ertan Saban
Eyüp Boz
Eyüphan Erkul
Ezgi Baltaş
F. Serkan Acar
Fatih Akın
Fatih Al
Feri Baycu Güler
Ferit Kaya
Ferzan Özpetek
Fikret Reyhan
Funda Alp
Funda Eryiğit
Gizem Erman Soysaldı
Gökçe Işıl Tuna
Gökhan Horzum
Gürcan Keltek
Hakkı Kurtuluş
Hale Soygazi
Halil Babür
Halil Ergün
Haşmet Topaloğlu
Hazar Ergüçlü
Hare Sürel
Hülya Gülşen Irmak
Hüseyin Karabey
İlksen Başarır
İnan Temelkuran
Janset Paçal
Jülide Kural
Kaan Ege
Kaan Müjdeci
Kaan Urgancıoğlu
Kadir Çermik
Kıvanç Sezer
Kubilay Aka
Levent İnanır
Macit Koper
Mahmut Fazıl Coşkun
Mehmet Aslantuğ
Mehmet Günsür
Melih Selçuk
Melik Saraçoğlu
Melikşah Altuntaş
Melis Birder
Melisa Sözen
Meltem Cumbul
Menderes Samancılar
Mert Fırat
Muhammed Uzuner
Murat Uyurkulak
Mustafa Avkıran
Mustafa Kırantepe
Müjde Ar
Nadir Öperli
Nazan Kesal
Necip Memili
Neşe Cehiz
Nida Karabol
Nilgün Öneş
Nilüfer Açıkalın
Nisan Dağ
Nur Sürer
Nurhan Şekerci
Oğuz Kaynak
Öner Erkan
Övül Avkıran
Onur Saylak
Onur Ünlü
Onur Ünsal
Orçun Benli
Orhan Alkaya
Osman Özcan
Özcan Alper
Özcan Vardar
Özge Özpirinççi
Pelin Esmer
Perihan Savaş
Pınar Deniz
Ramin Matin
Renan Bilek
Rutkay Aziz
Sabahattin Yakut
Selen Uçer
Selda Taşkın
Senem Tüzen
Serdar Orçin
Seren Yüce
Serkan Çakarer
Serra Yılmaz
Settar Tanrıöğen
Sevil Demirci
Sevinç Erbulak
Sezin Akbaşoğulları
Sinan Öztürk
Sinem Sakaoğlu
Somnur Vardar
Şenay Gürler
Şerif Erol
Şevket Çoruh
Şükrü Üçpınar
Tansu Biçer
Tayfun Pirselimoğlu
Tilbe Saran
Tolga Esmer
Tolga Karaçelik
Tuğrul Tülek
Tülin Özen
Tunç Şahin
Ufuk Demirbilek
Uğur Yıldıran
Uluç Bayraktar
Umutcan Ütebay
Ümit Ünal
Vahide Perçin
Yağmur Taylan
Yamaç Okur
Yeşim Ustaoğlu
Yıldırım Türker
Yunus Ozan Korkut
Yüksel Aksu
Yusuf Emre Yalçın
Zeynep Dadak
Zümrüt Burul