177 sinemacıdan 'Gezi Davası' çağrısı

Gezi Davası'nda ceza kararları açıklanırken, söz konusu karara çeşitli kesinlerden farklı tepkiler de gelmeye devam ediyor.







Bu tepkilerden birisi de 177 sinemacı ve oyuncudan geldi.





Ortak bir bildiriye imza atan 177 ismin duyurdukları açıklamada "Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!" ifadeleri yer aldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacı, sinema sektörünü imza vermeye davet etti. yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacı, sinema sektörünü imza vermeye davet etti.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"





İLK İMZACILAR



177 sinemacı tarafından oluşturulan metnin il imzacıları şu şekilde:



Ahmet Mümtaz Taylan

Ahmet Tansu Taşanlar

Alara Hamamcıoğlu

Ali Aga

Ali Bilgin

Ali Aydın

Alican Yücesoy

Alper Canıgüz

Altan Dönmez

Anna Maria Aslanoğlu

Armağan Lale

Aslı Dadak

Aslı Filiz

Ayhan Sonyürek

Aykut Sezgi Mengi

Ayşe Toprak

Baran Seyhan

Barış Gönenen

Barış Yıkılmaz

Belmin Söylemez

Berkay Ateş

Berke Baş

Berker Güven

Berkun Oya

Bora Akkaş

Bülent Emrah Parlak

Caner Cindoruk

Cem Karcı

Cem Uslu

Ceylan Özgün Özçelik

Cengiz Karadağ

Ceyda Yüceer

Çiçek Kahraman

Damla Kırkalı

Damla Sönmez

Deniz Çakır

Deniz Karaoğlu

Deniz Türkali

Devrim Yakut

Dilde Mahalli

Doğu Akal

Dolunay Soysert

Durul Taylan

Ece Dizdar

Ece Yaşar

Ekin Koç

Emin Alper

Emine Umar

Emine Yıldırım

Emir Çubukçu

Enis Köstepen

Ercan Kesal

Ersan Çongar

Ertan Saban

Eyüp Boz

Eyüphan Erkul

Ezgi Baltaş

F. Serkan Acar

Fatih Akın

Fatih Al

Feri Baycu Güler

Ferit Kaya

Ferzan Özpetek

Fikret Reyhan

Funda Alp

Funda Eryiğit

Gizem Erman Soysaldı

Gökçe Işıl Tuna

Gökhan Horzum

Gürcan Keltek

Hakkı Kurtuluş

Hale Soygazi

Halil Babür

Halil Ergün

Haşmet Topaloğlu

Hazar Ergüçlü

Hare Sürel

Hülya Gülşen Irmak

Hüseyin Karabey

İlksen Başarır

İnan Temelkuran

Janset Paçal

Jülide Kural

Kaan Ege

Kaan Müjdeci

Kaan Urgancıoğlu

Kadir Çermik

Kıvanç Sezer

Kubilay Aka

Levent İnanır

Macit Koper

Mahmut Fazıl Coşkun

Mehmet Aslantuğ

Mehmet Günsür

Melih Selçuk

Melik Saraçoğlu

Melikşah Altuntaş

Melis Birder

Melisa Sözen

Meltem Cumbul

Menderes Samancılar

Mert Fırat

Muhammed Uzuner

Murat Uyurkulak

Mustafa Avkıran

Mustafa Kırantepe

Müjde Ar

Nadir Öperli

Nazan Kesal

Necip Memili

Neşe Cehiz

Nida Karabol

Nilgün Öneş

Nilüfer Açıkalın

Nisan Dağ

Nur Sürer

Nurhan Şekerci

Oğuz Kaynak

Öner Erkan

Övül Avkıran

Onur Saylak

Onur Ünlü

Onur Ünsal

Orçun Benli

Orhan Alkaya

Osman Özcan

Özcan Alper

Özcan Vardar

Özge Özpirinççi

Pelin Esmer

Perihan Savaş

Pınar Deniz

Ramin Matin

Renan Bilek

Rutkay Aziz

Sabahattin Yakut

Selen Uçer

Selda Taşkın

Senem Tüzen

Serdar Orçin

Seren Yüce

Serkan Çakarer

Serra Yılmaz

Settar Tanrıöğen

Sevil Demirci

Sevinç Erbulak

Sezin Akbaşoğulları

Sinan Öztürk

Sinem Sakaoğlu

Somnur Vardar

Şenay Gürler

Şerif Erol

Şevket Çoruh

Şükrü Üçpınar

Tansu Biçer

Tayfun Pirselimoğlu

Tilbe Saran

Tolga Esmer

Tolga Karaçelik

Tuğrul Tülek

Tülin Özen

Tunç Şahin

Ufuk Demirbilek

Uğur Yıldıran

Uluç Bayraktar

Umutcan Ütebay

Ümit Ünal

Vahide Perçin

Yağmur Taylan

Yamaç Okur

Yeşim Ustaoğlu

Yıldırım Türker

Yunus Ozan Korkut

Yüksel Aksu

Yusuf Emre Yalçın

Zeynep Dadak

Zümrüt Burul



"Sinemacılar Bu Hukuksuzluğa Seyirci Kalmayacağız Diyor" başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.