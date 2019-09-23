178 yıllık dev şirket batarken Türkiye'yi suçladı

178 yıllık şirketin batışı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarını mağdur etti. Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişi de işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.





Thomas Cook'un en büyük hissedarı Çinli Fosun şirketinin başını çekti 900 milyon sterlinlik kurtarma paketi üzerinde geçen ay uzlaşma sağlanmıştı. Ancak kredi veren bankaların 200 milyon sterlinlik bir güvence fonu daha istemesi üzerine uzlaşma tehlikeye girmişti.





ŞİRKET TÜRKİYE'Yİ DE SUÇLADI





Thomas Cook, şirketin durumundan Türkiye gibi tatil noktalarında uzayan siyasi belirsizlik, İngiltere'de yaz aylarının normalden sıcak geçmesi ve müşterilerin Brexit nedeniyle rezervasyonlarını geciktirmesini sorumlu tuttu. Ancak şirket, internette faaliyet gösteren tur operatörleri ve ucuz bilet uçak şirketleriyle de sıkı bir rekabet içindeydi.



