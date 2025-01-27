Samanyolu Haber /Dünya / 179 kişi ördekler yüzünden ölmüş /27 Ocak 2025 11:08

179 kişi ördekler yüzünden ölmüş

Güney Kore'de 29 Aralık tarihinde 179 kişinin can verdiği ve sadece 2 kişinin kurtulabildiği uçak kazasında uzman kişiler ön raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda uçağın iki motorunda da ördeklerin DNA izine rastlandı.

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29 Aralık tarihinde Güney Kore’ tarihinin en büyük uçak kazasını yaşadı. Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 179 kişinin hayatını kaybetti. Ulusal yasın ilan edildiği kazanın ardından gözler kazanın neden meydana geldiğine dair açıklamadaydı. Uzmanlar kazaya dair ön raporunu açıkladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) yanı sıra ABD, Fransa ve Tayland’a da gönderilen raporda incelemeler sırasında kuş çarpması ve lokalizör adlı iniş sistemindeki muhtemel sorunlara odaklanıldığı belirtilerek, "Bu kapsamlı soruşturma faaliyetleri, kazanın kesin nedenini belirlemeyi amaçlamaktadır” denildi.

MOTORDA TÜY VE KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ
Pilotlar tarafından bildirilen kuş çarpmasının kesin saatinin henüz doğrulanamadığı aktarılan raporda, "Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

İKİ MOTORDA DA BAYKAL ÖRDEĞİ DNA'SI BULUNDU
Düşen uçağın her iki motorunda da kışın büyük sürüler halinde Güney Kore'ye uçan ve göçmen tür olan Baykal Ördeği DNA'sına rastlandığı ortaya çıktı.

KESİN SONUÇ DAHA SONRA
Yetkililer ön raporun ardından daha sonraki hamlesi sökülmüş motorlar üzerinden detaylı araştırma yapmak olacak.
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