18-20 yaşında 25 öğrenci 3 gündür İstanbul Emniyet’te gözaltında

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) İstanbul’daki farklı üniversiteleri kazanan 25 erkek öğrencinin 3 gündür gözaltında tutulduğu öğrenildi.







Kronos Haber'de yer alan habere göre 25 öğrencinin 3 gündür İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu belirtildi. Öğrencilerin, gözaltı nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken 4 günlük gözaltı sürelerinin de uzatılabileceği kaydediliyor.





Üniversite sınavını bu sene kazanmış olan 18-20 yaş arasında Türkiye’nin faklı şehirlerinden 25 öğrencinin 3 gündür gözaltında tutulması ailelerini endişelendiriyor. Gözaltındaki öğrencilerin tek ortak noktalarının bu sene İstanbul'daki bir üniversiteye yerleşmiş olmaları gösteriliyor. Öğrenciler arasında İstanbul'a daha önce hiç gelmemiş olan kişilerin de bulunduğu dikkati çekiyor.