18 ay önce söylediğin yalan benim 17 ayıma, eşime ve çocuklarıma mal oldu

Yalnız değildi...

Kısa bir tanışma faslından sonra içilen bir bardak çay, uzun emniyet nezaretinden sonra çok iyi gelmişti. Ağlamak istiyor, haykırmak istiyordu ama içine akıtıyordu gözyaşlarını. Koğuştakilerle tanıştıkça hayret ediyor ve dışarıda farkında olmadığı bu dertli insanların hikâyelerine de üzülüyordu. Tutuklandığı gün babasını kaybeden İhsan Bey, annesinin vefatını bir ay sonra öğrenebilen Zeki Bey, kendisi hapisteyken doğan üçüzlerine hasret olan Servet Bey gibi birbirinden farklı dertleri olan hüzün yüklü ama gelecek adına da umutlu olan bu güzel insanların hapis veya esir olduğu koğuşa İsa Bey de eklenmiştir.

Günler günleri kovaladı, haftalar peşi sıra gelirken ayları devirmeye başladı İsa Bey özgürlüğünden tutsak bir şekilde. Acılı mektuplar, haftada bir 5 dakikalık telefon görüşmeleri ve kalın camın ötesinden yapılan görüşmeler. Ayda bir kez çocuklarına sarılabileceği açık görüş onun tek mutluluğudur artık.

Avlu, sabah 8, akşam 6 arası çıkabildiği, 7 metrelik yamalı duvarlarla çevrili olan, her yanı betonlarla çevrili, gökyüzünü tel örgüler arasından ancak görebildiği, volta atmaya yarayan ve kendini en özgür hissedebildiği yerdir. Sayım ise sabah 8, akşam 8 gardiyanlar tarafından bir numara olarak görüldüğü an. Daha önce bir sürü insana iş imkânı veren, saygı duyulan bir iş adamıyken şimdi sadece bir sayıdan ibarettir...

Akşamları paslı demir parmaklıklı camın yanına oturur ve uzun uzun hasret soluklanır, özlemle bakardı dış duvara. Suskundu, dertliydi, öfkeliydi... Sebepsiz bir anda hayatı tam aksi istikamete çevrilmiş ve elinden her şeyi alınmış, sadece hüzünleriyle hapse tıkılmıştı. Koparılmıştı çocuklarından, eşinden ve sevdiği her şeyden. Bir tek inancı ve yıkık dökük olan sağlığı kalmıştı elinde sadece. Tüm duyguların, adaletin, kaderin sahibi Allah’a niyazından başka yapabileceği bir şey kalmamış, dualarla günlerini geçiriyordu...

Günlerden pazartesi, kapalı görüş günüydü. En temiz giysilerini giymiş ve gardiyanların gelmesini bekliyordu. Sabah erkenden hazırlanmış kapı önünde elinde kimlik, eşine ve çocuklarına kavuşacaktı. Gerçi kapalı görüş acı veriyordu İsa Bey’e. Küçük bir pencereden, 10 mm kalınlığındaki camın arkasından bir telefon ahizesiyle konuşmaktan ibaretti kapalı görüş. Ve sevdiklerini görüp de onlara sarılamamak, onların kokusunu içine çekememek çok koyuyordu İsa Bey’e... Bütün duygularının kalın cama toslaması acısına acı katıyordu. Bir de çocuklarının sorduğu:

“Baba neden orada kalıyorsun?” “Eve gelmeyecek misin artık baba?” “Polis amcalar neden seni üzüyor?''

Gibi sorularına hiçbir cevap veremiyordu. Çünkü kendi de bilmiyordu bunları neden yaşadığını ve çocukları da kaldırılabilecek yaşı çoktan geçmişlerdi. Paslı demir kapının kilit sesini duydu. Ardından isimler okunmaya başlamıştı ve İsa Bey’inki de okunmuştu. Zeynep Hanım söz vermişti zaten, ne olursa olsun her görüşe gelmeye çalışacağım demişti. Koridorda ip gibi dizilmiş ayakkabı çırpma ritüelinden sonra üstünkörü bir arama yapılmıştı ve hemen sonra da tek sıra halinde görüşme odalarına gidilmişti, elbette gardiyanların eşliğinde.

İsa Bey bir pencere camı genişliğinde görüşme bölmesine geçmiş , eşinin ve çocuklarının gelmesini bekliyordu. Önce çocuklar koşarak geldi ve ilk yetişen telefon ahizesini kaptı:

“Babacığım nasılsın?” diyen 15 yaşındaki oğlu Mahmut’tu.

“İyiyim oğlum sen nasılsın, dersler nasıl?”

“İyi baba okula gidiyorum, işte derslerde fena değil.” “Aferin oğluma, aman ihmal etme iyi derece bekliyorum

senden. Kardeşine sahip çıkıyorsun değil mi? Evin reisi sensin artık...”

“Evet baba, anneme de yardımcı oluyorum merak etme. Sen ne zaman geleceksin baba, daha ne kadar kalacaksın orada? Gel artık...”

“Yakında inşallah oğlum geçecek bu günler... Kardeşini ver bir de onunla konuşayım.”

Mahmut 13 yaşındaki kardeşi Betül’e vermişti ahizeyi. Önce bakıştılar, gözler gene yaşardı. Babasızlığı iliklerine kadar yaşayan kızı Betül’le kimi zaman ağlamaktan konuşamıyorlardı bile baba kız. Okuldaki iğneleyici sorular karşısında iyice bunalmış, okula bile küsmüştü Betül. Annesinin zoruyla gidiyordu ve hayattan kopmuş bir şekilde psikolog desteği alıyordu: “Nasılsın kızım? Çok özledim seni.”

Betül’ün gözlerine yaşlar dolmuş konuşmaya çalışırken İsa Bey cama dokunup devam etti:

“Ağlamak yok kızım, dik dur bak annene örnek olmalısın. Az kaldı inşallah, polis amcalar yanlış yaptıklarını anlayacak ve bırakacaklar inşallah...’

“Baba 7 ay oldu ne zaman anlayacaklar? Seni çok özledik ne olur gel artık. Hem dediğin gibi televizyonu da daha az izliyorum artık. Kitap da okumaya başladım bir de derslerime çalışıyorum. Gerçekten bak anneme sor.”

“Aferin kızıma derslerini ihmal etme doktor olacaksın inşallah. Mektup yazmayı da unutma bu hafta mektubun gelmedi.”

Betül ağlamaya başlamış daha fazla tutamamıştı kendisini. Ahizeyi elinden alan annesi kocasına bakarak konuşmaya başladı:

“Nasılsın?” dedi Zeynep Hanım.

Kocasının nasıl olduğunu gayet iyi görüyordu ama soruyordu işte yine de. Yoksa kocasının durumunda olan birine bu soruyu çok gereksiz görüyordu Zeynep Hanım.

“İyiyim nasıl olayım aynı işte farklı bir durum yok. Siz de durumlar nasıl? Abim aradı mı?”

Zeynep Hanım gözlerini yere indirip acı bir iç çekti. Her görüşmede soruyordu eşi ama Zeynep Hanım eşini üzmemek istese de yalan da söylemek istemiyordu. Söylemeye çalışsa bile İsa Bey hemen anlıyordu durumu zaten. O yüzden susmakla yetiniyordu o da. Tüm akrabaları sırt dönmüş, yolda karşılaşsalar yollarını değiştiriyorlardı. Yalnızdılar. İsa Bey bu bakıştan ve iç çekişten anlamıştı durumu:

İsa Bey’in artık dayanacak gücü kalmamıştı. Eşini her gördüğünde daha fazla üzülüyor ve sanki gözlerinin önünde erimesini izliyordu. Tüm üzüntüsünü ve gözyaşlarını içine gömüp, metanetli bir şekilde sahte bir tebessümle:

İsa Bey gene dalmıştı. 17 senelik yoğun çalışma sonrası tüm birikimleri 7 ayda eriyip gitmişti. Hapse girmesiyle birlikte devlet dâhil herkes sırt dönmüş el birliğiyle her şeyini elinden alıyorlardı sanki. Bunları şimdilik unutmaya çalıştı:

“Takma kafana, geçecek bu günler inşallah. Üzme kendini, dua et bol bol. Bak siz ne kadar iyi olursanız ben de o kadar iyi olurum.”

Geçecek bu günler cümlesi hapisteki mahpusların birbirlerine devamlı söyledikleri son cümle temennisiydi. Tüm cümlelerin tükendiği yerde, söylenebilecek bir şey kalmadığında “Geçecek bu günler Allah büyük.” diyerek susulurdu...





Gardiyanın ışıkları söndürmesiyle görüşmenin bittiğini anlamışlardı. Çocuklarının buruk bakışlarına ve eşinin çile dolu, ağlamaklı simasına son kez bakıp yalnızca el sallayabildi. Gardiyanlar herkesi tek sıra halinde dizip koğuşlarına götürdüler. Ve İsa Bey gene koparılıyordu sevdiklerinden...





Eşinin rahatsızlığı can evinden vurmuştu İsa Bey’i. Ne işlerini kaybetmesi ne kendi ızdırap yüklü süreci vardı aklında.Yalnızca 16 senelik can yoldaşının hastalığını ve boynu bükük çocuklarını düşünebiliyordu.

O gün hiç bitmedi. Ne gelen soğuk biçimsiz yemekten bir lokma alabildi ne de en sevdiği kahvesinden bir yudum alabildi. Kime açabilirdi ki derdini?

Koğuş dert küpüydü zaten. Tüm arkadaşlarının farklı farklı dertleri vardı. Kendi derdini anlatarak onların dertlerine dert ekleyecek bir egoistliği yapmayacaktı. Avluya çıktı ve gözleri bir noktaya mıhlanmış bir şekilde saatlerce oturdu. Hava soğuktu. Ama bakışları daha soğuktu. İçindeki dert ise koğuşu ateşe verebilecek kadar sıcaktı ve yakıyordu tüm benliğini. Dayanmalıydı, kendini kaybetmemeliydi, bir gün elbet çıkacak ve eşine, çocuklarına tekrar kavuşacaktı. Onları en güzel şekilde yaşatacaktı. Sağlıklı kalabilmeliydi...





Yine aynı şekilde birbirinden farklı olmayan, sabah namazıyla başlayıp gece namazıyla biten günler birbirini kovaladı. Can yakan kapalı görüşler, görür görmez sarılıp gardiyan zoruyla ayrılarak biten ve ayda bir olan açık görüşler; her gün gelen acı haberler, tahliye haberiyle güvercin gibi uçup gidenin yerine eli kelepçeli gelen yeni mazlumun acı hikâyeleriyle dopdolu, mahkûm dolu günler geldi geçti. Babası yatalak, bakıma muhtaç; annesi ise yaşlı ve babasına zar zor bakarken eşi Zeynep Hanım elinden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyordu. Acısı çok büyüktü İsa Bey’in. Hem anne babasına hem de çocuklarına bakmaya çalışan aynı zamanda da kanser denen hastalıkla mücadele etmeye çalışan eşi Zeynep Hanım’ın acısı, İsa Bey’in her gece gizli gizli ağlamasına sebep oluyordu. Devlet sebepsiz yere karısını dul bırakmış ve elindeki tüm hayat veren sebepleri elinden almıştı. Bunun adına da adalet diyorlardı, koca koca adamlar çıktıkları TV programlarında.





Özgürlüğünden, çocuklarından ve eşinden ayrılalı 14 ay olmuştu. “Bir yanlışlık olmuştur sabah bırakırlar.” diye çıktığı evinden ayrı olarak geçirdiği 14 ay olmuştu. O gün diğerlerinden farklı olmayan sıradan bir gündü İsa Bey için. Soğuktu, yağmurluydu ve hüzün doluydu. Gardiyan paslı demir kapının mazgalını açmış, İsa Bey ve iki kişinin daha ismini okuyup müdür görüşü için hazır olmalarını söylemişti. İsa Bey şaşırdı. Müdür görüşü dilekçesi yazmamıştı. Bir yanlış anlaşılma olmuştur diye düşündü. Gene de koğuşun genel problemlerini dillendirmek düşüncesiyle giyindi. Enteresan olanı diğer iki koğuş arkadaşı da dilekçe yazmamıştı. Gardiyan geldi ve arama yapıp müdürün odasına götürdü. Normalde müdür görüşüne tek tek alınmasına rağmen bu sefer üçü beraber alınmıştı odaya. Farklı bir durum vardı bu görüşte. Müdür oturduğu yerden durgun bir yüz ifadesiyle: