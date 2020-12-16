18 aylık Safiye bebeğin annesini yeniden tutukladılar

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Hamilelik sürecinin tamamını cezaevinde geçiren ve kızı Safiye’yi dünyaya getirdikten 2 ay sonra tahliye edilen Hatice Şahnaz yeniden tutuklandı. Şu anda 18 aylık olan Safiye bebek anne sütüyle besleniyordu. Karantina süreci ve cezaevi şartları nedeniyle anneannesiyle kalan Safiye bebek, hem anne sütünden hem de annesinden mahrum bırakıldı.





Bold Medya’ya konuşan Hatice Şahnaz’ın eşi Hüseyin Şahnaz, “10 Aralık 2020 Perşembe günü yeniden aldılar eşimi. Kızım daha çok küçük. Eşim karantina hücresinde kalıyor. Oranın şartları çok zor. Bu yüzden yanına alamadı” dedi.





HAMİLE OLDUĞUNU HAPİSTE ÖĞRENDİ

Evlendikten 1,5 ay sonra tutuklanıp Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderilen 29 yaşındaki Hatice Şahnaz, 4 Eylül 2018’de cezaevine girdiğinde 3 haftalık hamileydi. Bu haber kendisine de sürpriz olmuştu. Şahnaz, hamile olduğuna ne sevindi ne de üzülebildi. 9 ayı bu psikolojiyle cezaevi şartlarında geçirdi. 6 ayı dolana kadar kelepçe ile doktor kontrolüne gitti.





24 Mayıs 2019’da sancılandığında doğuma cezaevi aracında götürüldü. Jandarmalar eşliğinde refakatçisiz olarak doğum yapan Hatice Şahnaz, bebeğiyle birlikte hastanedeki mahkum odasına konuldu. Bir gün sonra da tekrar hapse gönderildi. Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annenin tutuklanması sosyal medyada büyük tepki çekince Yargıtay, Şahnaz’a verilen cezayı erteleyip genç anneyi 17 Haziran 2019’da serbest bırakmıştı.









CEZASI ONAYLANAN SUNA ARAS SERBEST BIRAKILDI Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Hatice Şahnaz, tanık ifadelerine dayanılarak ve Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ağrı’da iki ay önce cezası onaylandığı için 29 Ekim 2020’de tutuklanan 9 aylık bebek sahibi Suna Aras, 1 gün sonra yine Yargıtay kararıyla serbest bırakılmıştı. Yargıtay cezasını onayladığı halde Suna Aras’a 1,5 yıl tekrar ceza ertelemesi vermişti. Hüseyin Şahnaz, “Kimini alıyorlar, kimini bırakıyorlar. Neye göre ne yapılıyor anlamak mümkün değil. Eşimin serbest bırakılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Antalya Muratpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Safiye Şahnaz ve annesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) 11 Haziran 2019’da acil başvuru yapılmıştı.