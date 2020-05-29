Samanyolu Haber /Ekonomi / Hükûmetin para formülü: Vergi, zam ve ceza... /29 Mayıs 2020 20:33

Hükûmetin para formülü: Vergi, zam ve ceza...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti ekonomik krizde bankalara nefes aldırmıyor. 18 bankaya 102,1 milyon TL ceza kesildi.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşteri şikâyetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

BDDK, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kurumsal ve bireysel banka müşterilerinden gelen şikâyetleri inceledi. 

"Aykırı işlem tesis ettikleri" gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 

Açıklamada ayrıca şikayetlerle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. 

YABANCI BANKALARA DA TL'Yİ YASAKLAMIŞTI

BDDK 8 Mayıs'ta Birleşik İsviçre Bankası (UBS), Citibank ve BNP Paribas hakkında "manipülasyon" soruşturması açmış. Üç banka ile Streamclear Euroclear gibi en büyük iki menkul kıymet saklama ve takas kuruluşuna TL ile işlem yasağı getirilmişti. 

Ancak BDDK iki gün geçmeden geri adım atmıştı.

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