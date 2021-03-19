18 Mart’ta Enes Kanter galibiyeti Rektör Prof. Dr Sedat Laçiner’e adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY -BOLD MEDYA
NBA’de Batı Konferansında Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans iki gün aranın ardından ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk maçın son beş dakikasında 17 sayı geriden gelerek inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Portland bu kez maçı başından sonuna kadar üstün götürdü ve karşılaşmayı 101-93 kazanmayı başardı.
Enes Kanter 34 dakika süre aldığı maçı 16 sayı (% 80 isabet), 13 ribaund, 2 top çalma ve bir asistle tamamladı. Bu istatistiklerle Kanter bu sezon 23. double-double’na imza atmış oldu. Kanter ayrıca savunmadaki etkili oyunuyla Pelicans’ın yıldız oyuncuları Zion Williamson ve Steven Adams’ı pota altında durdurmayı başardı. İlk maçta 50 sayı atan yıldız oyuncu Lillard bu maçı da 36 sayı ile tamamladı.
‘BIYIK KARDEŞLER BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
Enes Kanter ile New Orleans Pelicans’ın pivotu Steven Adams birlikte uzun yıllar Oklahoma’da oynamışlar ve aralarındaki mükemmel arkadaşlıktan dolayı NBA kamuoyunda Stache Brothers (Bıyık Kardeşler) olarak anılmaya başlamışlardı. Oklahoma City Thunder, ikili adına özel tişörtler bastırmış, birçok televizyon programına konuk olmuşlar, paylaşılan videoları taraftarlar tarafından çok beğenilmişti. NBA’nin üst düzey pivotlarından Steven Adams bu maçta pota altında Enes Kanter karşısında etkili olamadı. 34 dakika süre aldığı maçı, 6 sayı(%66 isabet), 10 ribaund, 2 asist 1 top çalma -2 verimlilikle tamamladı.
Enes Kanter basın toplasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Sonrasında ise Koç Terry Stotts, sorulan bir soru üzerine Enes Kanter’in takımın galibiyetine yaptığı katkıları anlattı.
ENES KANTER GALİBİYETİ SEDAT LAÇİNER’E ADADI
Enes Kanter,18 Mart’ta kazanılan galibiyeti, 18 Mart Üniversitesi eski Rektörü Sedat Laçiner’e adayarak dünya kamuoyuna anlamlı bir hatırlatma yaptı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından attığı tweetle, 2011 yılında Türkiye’nin en genç rektörü olan Sedat Laçiner’in 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve Erdoğan rejimi tarafından siyasi sebeplerle hâlen mahkum olarak tutulduğunu takipçileriyle paylaştı.