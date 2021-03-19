18 Mart’ta Enes Kanter galibiyeti Rektör Prof. Dr Sedat Laçiner’e adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY -BOLD MEDYA





NBA’de Batı Konferansında Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans iki gün aranın ardından ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk maçın son beş dakikasında 17 sayı geriden gelerek inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Portland bu kez maçı başından sonuna kadar üstün götürdü ve karşılaşmayı 101-93 kazanmayı başardı.









Enes Kanter 34 dakika süre aldığı maçı 16 sayı (% 80 isabet), 13 ribaund, 2 top çalma ve bir asistle tamamladı. Bu istatistiklerle Kanter bu sezon 23. double-double’na imza atmış oldu. Kanter ayrıca savunmadaki etkili oyunuyla Pelicans’ın yıldız oyuncuları Zion Williamson ve Steven Adams’ı pota altında durdurmayı başardı. İlk maçta 50 sayı atan yıldız oyuncu Lillard bu maçı da 36 sayı ile tamamladı.



