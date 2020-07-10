Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaş altı tek başına uçabilecek /10 Temmuz 2020 20:06

18 yaş altı tek başına uçabilecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: 18 yaş altının veli ile uçma zorunluluğu kaldırıldı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada “18 yaş altı gençler, Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz” dedi.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada da “Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir” denildi.

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