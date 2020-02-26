Samanyolu Haber /Ekonomi / 18 yaş ve üzerindeki herkese 1.284 dolar! /26 Şubat 2020 12:05

18 yaş ve üzerindeki herkese 1.284 dolar!

Protesto gösterileri ve Koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin zor bir dönemden geçtiği Hong Kong'da hükümet 18 yaş ve üzerindeki her vatandaşına bir kereye mahsus 1.284 dolar yardım dağıtacak.

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Siyasi belirsizlik ve Koronavirüs salgını ile mücadele eden Hong Kong'da hükümet özellikle turizm ve ticarette görülen daralmaya karşı 15,4 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

Maliye Bakanı Paul Chan bütçe paketinde "zorlu şartlardan geçen" 18 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara 10 bin Hong Kong doları değerinde (1.284 dolar) şahsi yardımın da yer aldığını söyledi. 

Chan, 2020-2021 mali yılında bütçe açığının 139,1 milyar Hong Kong doları ile rekor seviyeye çıkmasını beklediklerini belirtti.

Çin'in ülkedeki rolü nedeniyle aylar süren protestolar, Hong Kong ekonomisinin 10 yılda ilk kez resesyona girmesinde etkili olmuştu. 

KORONAVİRÜS SALGINI EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Ekonomistler Koronavirüs salgınının da ortaya çıkmasıyla daralmanın 2020 yılında sürebileceğini belirtiyor.

Chan "Zorlu ekonomik koşullarda genişleyici mali duruşu benimseyeceğiz, amacımız şirketleri ve ekonomiyi destekleyip halkın yükünü hafifletmek." diye konuştu. 

2019'da da yüzde 1,2 daralan Hong Kong ekonomisinin  2020'de yüzde 1,5 darabileceğini belirtiliyor.

Hong Kong'un 'nakit dağıtma' planı ekonomistler tarafından eleştirilere sebep oldu. 

"HELİKOPTER PARA" FORMÜLÜNE İTİRAZ VAR

Natixis Asya Pasifik Birimi'nden Alicia Herrero "Bu hedef gözetilmeyen ve çözüm sağlamayacak bir plan." değerlendirmesini yaptı. 

Daiwa Capital Merkets'ta Kıdemli Ekonomist olan Kevin Lai de bu yardımların tüketiciyi harcama yapmaya iteceği konusunda şüpheli. 

Lai, "Helikopter para formülünün ekonomik olarak sadece marjinal faydası olur." dedi.
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