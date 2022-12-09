18 yaşında ABD tarihinin en genç siyahi belediye başkanı seçildi

ABD tarihinde ilk kez 18 yaşında biri belediye başkanı seçilmiyor ancak yine de dün açıklanan seçim sonucu büyük bir şaşkınlık ve sevinçle kutlandı.







Demokrat Parti'den seçime giren Smith, Facebook üzerinden, "Earle, Arkansas için daha iyi bir sayfa açma zamanı. İnsanların oy vermesi için harekete geçen tüm destekçilerime teşekkür ederim. Hepinize gerçekten minnettarım" diye yazdı.



