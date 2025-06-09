Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşındaki Umut'u ağır yaralayan Suudi'ye 'diplomasi' dokunulmazlığı /09 Haziran 2025 10:10

18 yaşındaki Umut'u ağır yaralayan Suudi'ye 'diplomasi' dokunulmazlığı

Ankara'da 18 yaşındaki Umut Cem Doğan'ın ağır yaralanmasına yol açan trafik kazasına karışan Suudi Arabistan Büyükelçiliği ataşesi Alfataıh hakkında Adalet Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle Türkiye’de yargılama yapılamayacağını bildirdi. Doğan'ın avukatı, Alfataıh'ın kaza sırasında diplomatik görevde olmadığı için Türk yargısı tarafından yargılanması gerektiğini savundu.

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Olay, 3 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da yaşandı. Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde görevli Ataşe Mana Ali M. Alfataıh, kullandığı araçla kaza yaparak 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Cem Doğan’a çarptı. Doğan kazada ağır yaralandı. Diplomat olması nedeniyle Alfataıh, kimliği tespit edildikten sonra serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda, ataşenin kazada “asli kusurlu” olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ataşenin diplomatik dokunulmazlık kapsamında olup olmadığını Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne sordu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 2025 tarihli resmi yazıyla savcılığa yanıt verdi. Yazıda, Alfataıh’ın 2 Temmuz 2021 – 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli diplomatik ayrıcalık ve bağışıklığa sahip olduğu, ayrıca 15 Ağustos 2024’te Türkiye’den ayrıldığı belirtildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

    "Soruşturma dosyasına konu şahsın yargılamasının Suudi Arabistan’da yürütülebileceği iletilmiştir. Bu itibarla, başsavcılığınızca konuya ilişkin hazırlanacak fezlekenin ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğinin takdiri ile sonucundan bilgi verilmesini rica ederim"

DOĞAN'IN AVUKATI: KAZA SIRASINDA GÖREVDE DEĞİLDİ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; kazanın mağduru Umut Cem Doğan’ın avukatı Kemal Ulusoy ise Adalet Bakanlığı’nın yazısına itiraz etti. Ulusoy, diplomatik dokunulmazlığın görev dışı eylemler için geçerli olamayacağını savundu. Avukat Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

    “Eğer diplomatik temsilci suçun işlendiği anda görev harici bir iş görmekte ise diplomatik dokunulmazlıktan faydalanamaz. Harici görüşmelerimizde Suudi Arabistan Büyükelçiliği, şüphelinin olay sırasında görevli olmadığını, yani diplomatik dokunulmazlık kapsamında bulunmadığını tarafımıza beyan etmişlerdir.”
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