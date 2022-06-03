Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşını dolduran askeri öğrencilere yeni operasyon /03 Haziran 2022 14:15

18 yaşını dolduran askeri öğrencilere yeni operasyon

15 Temmuz’da 18 yaşından küçük olduğu için gözaltına alınamayan eski askeri okul öğrencilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Kırşehir’de 2 askeri okul öğrencisi ile iki muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Kırşehir merkezli 3 ilde gerçekleşen operasyonda Hizmet Hareketi’yle irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla 2 muvazzaf asker ile 2 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz’da 18 yaşından küçük oldukları için gözaltına alınamayan 2 askeri öğrenci ile 2 muvazzaf askerin gözaltına alınması için talimat verdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Hatay ve Hakkâri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Muvazzaf askerlerden K.C. Hakkâri’de, M.G. Hatay’da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ile G.A. Kırşehir’de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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