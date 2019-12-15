Samanyolu Haber /Gündem / 180 derece çark etti: 'Davutoğlu'nun en azından diploması var' derken Erdoğan'ı kast etmedim /15 Aralık 2019 11:30

180 derece çark etti: 'Davutoğlu'nun en azından diploması var' derken Erdoğan'ı kast etmedim

Gelecek Partisi'nin kurucularından İsmail Günaçar, "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" sözleriyle Erdoğan'ı kastetmediğini iddia etti.

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulundaki en genç isim olan 22 yaşındaki İsmail Günaçar, partinin kuruluş toplantısında "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" dedi.
Bu sözlerinden dolayı kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunan Günaçar, Erdoğan'ı değil liyakatı kastettiğini öne sürdü.

Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar,  "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim 'diploma' kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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