183 milyon aboneye ulaşan Netflix'in 1.7 milyon müşterisi Türkiye'den

Koronavirüs önlemleri kapsamında insanların evlerine kapanmaları sonucunda internet içerik sağlayıcılarına olan talepte de büyük artış yaşandı. Kullanıcı sayısını en çok artıran kuruluşlardan biri ise Netflix oldu.







CompariTech tarafından paylaşılan 2020’nin ilk çeyreğine ait rapora göre, 2019 yılının sonuna gelindiğinde 167 milyon aboneye sahip olan platform, Nisan 2020 itibariyle 183 milyon aboneye ulaştı.





2020’nin ilk çeyreğinde 200 bin civarında yeni abone kazanan Netflix’in Türkiye'deki abone sayısı ise 1.7 milyonu geride bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den 53 milyon dolar civarında bir gelir elde eden Netflix’in ikinci çeyrek sonunda ülkemizde 1.9 milyondan fazla aboneye sahip olması bekleniyor.