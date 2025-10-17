19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak, iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu Epözdemir’in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021’de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak’ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.



İddianamede, Yurtçak’ların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. adlı kişi arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın “Rezan” adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildirildi.



Aynı konu nedeniyle Yargıtay Ceza Dairesinde sanık olarak yargılanan A.D’nin bu dosya kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulduğu aktarılan iddianamede, A.D’nin Rezan olarak bahsettikleri kişinin, Epözdemir olduğunu söylediği belirtildi.



A.D’nin beyanları üzerine Epözdemir ile C.Ç’nin HTS baz kayıtlarına bakıldığı aktarılan iddianamede, C.Ç’nin 8 Temmuz 2021’de A.D’nin evine gittiği, akabinde C.Ç. ile Epözdemir’in ortak baz verdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.



