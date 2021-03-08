19 ay önce oğlu kaçırılan baba Mustafa Tunç'un yardım çığlığı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Tunç, ‘‘Bugün Yusufumun doğum günü. Ben ondan 19 aydır haber alamıyorum. Kendilerine GÖRÜNMEZLER diyen bir çete tarafından kaçırıldı oğlum. Bu nasıl bir ülke, nasıl bir adalet, insanlık. Yusufumdan bir haber istiyorum nasip et Allah’ım. @herkesicinCHP @kilicdarogluk ‘’ ifadelerini kullandı.









Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden 15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’da 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. 19 aydır oğlundan bir haber alamayan baba Mustafa Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek Yusuf Bilge Tunç’un ortaya çıkarılması için yardım talep etti.Oğlunun doğum günü sebebiyle sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan emekli öğretmen Mustafa Tunç, kendilerine ‘Görünmezler’ diyen bir çete tarafından kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un bulunmasını istedi.