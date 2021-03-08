19 ay önce oğlu kaçırılan baba Mustafa Tunç'un yardım çığlığı

Oğlunun doğum günü sebebiyle sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan emekli öğretmen Mustafa Tunç, kendilerine ‘Görünmezler’ diyen bir çete tarafından kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un bulunmasını istedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Tunç, ‘‘Bugün Yusufumun doğum günü. Ben ondan 19 aydır haber alamıyorum. Kendilerine GÖRÜNMEZLER diyen bir çete tarafından kaçırıldı oğlum. Bu nasıl bir ülke, nasıl bir adalet, insanlık. Yusufumdan bir haber istiyorum nasip et Allah’ım. @herkesicinCHP @kilicdarogluk ‘’ ifadelerini kullandı.