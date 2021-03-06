Samanyolu Haber /Gündem / 19 bin esnaf ekmek kapısına kilit vurdu /06 Mart 2021 15:44

19 bin esnaf ekmek kapısına kilit vurdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnaf ticareti bıraktı. Yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi.

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Ekonomik kriz ve pandeminin etkileri her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnaf ticareti bıraktı. Yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi. Meslek temsilcileri, esnafın toparlanmasının yıllar alacağını söylüyor.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği meslek gruplarının başında esnaf geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnafın iş yerini kapattığı ortaya çıktı. Bununla birlikte yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda salgın önlemlerinde ‘kontrollü normalleşme’ takvimi açıklanırken, Mart ayı itibarıyla vaka sayısına göre ‘çok yüksek riskli iller’ dışındaki yerlerde tedbirler esnetildi.

"ESNAFIN TOPARLANMASI YILLAR ALACAK"

İstanbul’da kimi esnaf bu kararları olumlu karşılarken, bazı sektörler ise ‘kontrollü normalleşme’ ve kısıtlı çalışma saatleri ile beraber artan masraf kalemlerinin ayakta kalmalarını daha da zorlaştıracağını söylüyor. Meslek temsilcileri, pandemi ile birlikte ekonomik zorlukları daha da artan esnafın toparlanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.
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