19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ 100 yaşında koronadan hayatını kaybetti

12 Eylül döneminin 1. Ordu Komutanı ve 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.





Necdet Üruğ kimdir?







1921 yılında İstanbul’da doğan Necdet Üruğ, 1942 yılında Topçu Okulundan mezun oldu. 1966 yılında Tuğgeneralliğe, 1969’da Tümgeneralliğe terfi eden Üruğ, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı, Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi.





1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.



