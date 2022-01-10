Samanyolu Haber /Dünya / 19 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var /10 Ocak 2022 01:10

19 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

New York’un Bronx semtindeki 19 katlı bir binada çıkan yangında 19 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Diken'de yer alan habere göre ABD’nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD medyası New York’un Bronx semtinde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybettiğini yazdı.

Yangında duman zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

New York tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olayda hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Eric Adams, “Bu New York şehrinin korkunç bir anı. Hayati tehlikesi bulunan 32 kişi var” dedi.

New York İtfaiye Müdürü Daniel Nigro’nun değerlendirmeleri ise şöyle: “Bu şehrimizde emsali görülmemiş bir olay. En son 30 yıl önce Happy Land yangınında böylesi bir can kaybı yaşadık.”

1990 yılında eski kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra Happy Land isimli kulüpten atılan bir adam binayı ateşe vermiş, çıkan yangında 87 kişi yaşamını yitirmişti.
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