19 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkış sırasında düştü: 18 ölü, pilot hayatta

Euronews'te yer alan habere göre Nepal’in başkenti Katmandu'da içinde 19 kişinin bulunduğu bir iç hat uçağı kalkış sırasında pistten çıkarak düştü.



Reuters'ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçakta ikisi mürettebat olmak üzere başka bir uçağı tamir etmek için Pokhara şehrine giden 17 teknisyen bulunuyordu.



Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin uçağın kalıntıları arasında çalışmalar yürüttüğü ve 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.



Katmandu'nun Tribhuvan Uluslararası Havaalanı sözcüsü Tej Bahadur Poudyal, "Sadece kaptan sağ kaldı ve hastanede tedavisi devam ediyor," dedi



Yetkililer, Bombardier tipi küçük uçağın Saurya Havayolları'na ait olduğunu belirterek, Nepal'in uluslararası ve iç hat uçuşları için kullanılan ana havalimanı olan Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'nın acil durum ekiplerinin çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu.



Associated Press'in (AP) aktardığına göre, gözlerinden yaralanan pilotun hayati tehlikesi bulunmuyor.



Saurya Havayolları'na ait uçak, Katmandu'dan tatil kasabası Pokhara'ya gitmek üzere havalanmıştı.



Uçağın pistten nasıl çıktığı ise henüz belli değil.



Katmandu’da muson mevsimi olmasına rağmen kaza anında yağmur yağmıyordu ancak başkentte görüş mesafesi düşüktü.



Flight Radar 24'e göre, Saurya, Nepal'de iki Bombardier CRJ-200 bölgesel jeti ile iç hat uçuşları gerçekleştiriyor ve her iki uçak da yaklaşık 20 yıllık.



2019 yılında Bangladeş'ten havalanan bir uçağın Tribhuvan havaalanında düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi hayatta kalmıştı. Soruşturma, uçağın pistle hizalanmadığını ve pilotun yönünü şaşırarak "tam bir çaresizlik içinde" iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü doğrulamıştı.



2015'te yoğun sis altında iniş yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçak da havaalanında sis nedeniyle kayganlaşan pistten çıkmıştı. Uçakta 238 kişi bulunuyordu ancak ciddi bir yaralanma olmadı.