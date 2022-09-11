Samanyolu Haber /Gündem / 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen sezona başlıyor /11 Eylül 2022 19:42

19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen sezona başlıyor

19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlıyor.

SHABER3.COM

2022-2023 yeni eğitim-öğretim dönemi Pazartesi günü start alıyor.

Tüm eğitim kurumlarında 19 milyon öğrenci ile birlikte 1.2 milyon öğretmenin ders başı yapması bekleniyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlıyor

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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