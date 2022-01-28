Samanyolu Haber /Teknoloji / 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Elon Musk'ın teklifini beğenmedi /28 Ocak 2022 21:27

19 yaşındaki ABD’li öğrenci Elon Musk'ın teklifini beğenmedi

Elon Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Jack Sweeney'in, Musk'ın söz yazılımsal bildirimleri silemsi için teklif ettiği 5 bin dolarlık (yaklaşık 68.000 TL) teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Jack Sweeney’nin geliştirdiği yazılım için para teklif etti. Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren Sweeney'nin bu yazılımı ünlü iş insanını kızdırdı.

Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunu ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney'e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar (yaklaşık 68.000 TL) teklif etti.


TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk'ın jetinin konumunu aktaran yazılımı geliştiren Central Florida Üniversitesi öğrencisi Sweeney ise Musk'ın teklifini beğenmedi.

50 BİN DOLAR İSTİYOR

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk'ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney, "Bu rakamı 50.000 dolara (yaklaşık 680.000 TL) çıkarma imkanı var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır" dedi.

Musk'ın bu teklif üzerine henüz ne yanıt verdiği bilinmiyor.
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