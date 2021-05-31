Samanyolu Haber /Spor / 19 yaşındaki motor sporcusu kazada hayatını kaybetti /31 Mayıs 2021 10:46

19 yaşındaki motor sporcusu kazada hayatını kaybetti

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli sürücü 19 yaşındaki Jason Dupasquier, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

MotoGP'nin alt kategori organizasyonlarından Moto3'te yaşanan olay, 19 yaşındaki isviçreli sürücü Jason Dupasquier'nin ölümüyle sonuçlandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun İtalya'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Dün birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle Floransa kentindeki Careggi Hastanesi'ne götürüldü.

Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Yaşam savaşını kaybetti

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili kötü haber verildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Jason Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.
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