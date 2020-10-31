180 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında dün 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara Bölgesi'nde dahi hissedilirken, onlarca ev yıkıldı. Çok sayıda bina da hasar gördü.





Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana dek 1'i boğulma olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Toplam 885 kişi ise yaralandı.





AFAD'ın 6,6 büyüklüğünde ölçtüğü depremi Kandilli Rasathanesi t6,9, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 7 olarak kaydetti.





8 BİNANIN ENKAZINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ





Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama-kurtarma faaliyeti ise devam ediyor. Çalışma yapılan binaların isimlerinin Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı olduğu belirtildi.





Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan, 37’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Türkiye saati ile 08:31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini kaydetti.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180'e yakın vatandaşın enkaz altına olduğunu söyledi.





Sabah saatlerindeyse güzel haberler geldi. 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.





Emine Eren'in kurtarılmasından yaklaşık bir saat sonra 53 yaşındaki Fadime Tolu da enkazdan yaralı kurtarıldı. Ara kurtarma çalışmalarının 16. saatinde Gülçin Aykut Soydan isimli bir vatandaş, canlı yayında Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından çıkarıldı.





16 YAŞINDAKİ İNCİ 15 SAAT SONRA KURTARILDI





Kurtarma çalışmalarının 15'inci saatinde iletişime geçilen 16 yaşındaki İnci Okan'ın önce köpeği Fıstık sağ olarak çıkarıldı, ardından kendisi çıkarıldı. İnci'nin sağlık durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.





Aynı dakikalarda Hülya Özmet, Erbek Apartmanı enkazından kurtarıldı. Yine arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci saatinde Nurcan Tosun isimli bir vatandaş da Barış Apartmanı'nı enkazından çıkarıldı.





Arama-kurma ekipleri 18'inci saatin içinde Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve 4 çocuğuna ulaştı.





Depremden 23 saat sonra Doğanlar apartmanında Seher Perinçek ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı. Depremden 26 saat sonra ise iki katı çöken Yılmaz Erbek apartmanında 62 yaşındaki Halim Sarı sağ olarak kurtarıldı.





"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"





AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “435 kişi halen tedavi görüyor, 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor.” dedi.





Toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği aramalara katıldı.





Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.





Büyük panik ve korku yaşayan İzmirlilerin büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.





9 TEKNE BATTI, 21 TEKNE KARAYA OTURDU





Saat başı güncellenen rakamları ve yeni bilgileri paylaşan AFAD, 9 teknenin battığını, 20 teknenin ise Sahil Gu¨venlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını duyurdu. 21 teknenin ise karaya oturduğu bilgisini veren AFAD açıklamasında, "Sahil Gu¨venlik Komutanlı kurtarma çalışmalarına devam ediyor." denildi.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verdiklerini duyurdu.





AFAD, saat 12.40 itibariyle, 37’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.