1915 Çanakkale Köprüsü boş kaldı

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti ama Çanakkale Köprüsü yine de boş kaldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 45 bin araç garantisi verilen dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerini sürdürürken, köprünün boş kaldığı gözlendi.
Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu.