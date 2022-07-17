Samanyolu Haber /Gündem / 1915 Çanakkale Köprüsü boş kaldı /17 Temmuz 2022 19:52

1915 Çanakkale Köprüsü boş kaldı

Yapımı bazı tartışmaları da beraberinde getiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Kurban Bayramı tatili dönüşünde boş kaldığı belirtildi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti ama Çanakkale Köprüsü yine de boş kaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 45 bin araç garantisi verilen dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerini sürdürürken, köprünün boş kaldığı gözlendi.

Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu.
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