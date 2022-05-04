Samanyolu Haber /Gündem / 1915 Çanakkale Köprüsü boş, vatandaşlar feribot kuyruğunda /04 Mayıs 2022 19:40

1915 Çanakkale Köprüsü boş, vatandaşlar feribot kuyruğunda

Açılışa özel bir süre ücretsiz yapılan sonrasında ise geçiş ücretinin 200 lira olarak belirlendiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bayram izni dönüşünde vatandaşlar tarafından tercih edilmediği belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde hizmete giren ve açılışa özel bir süre ücretsiz yapılan sonrasında ise geçiş ücretinin 200 lira olarak belirlendiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bayram izni dönüşünde vatandaşlar tarafından tercih edilmediği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk yaşanıyor.

Feribotlarda yoğunluk yaşanırken, 1915 Çanakkale Köprüsü ise tercih edilmedi. Çanakkale’de 18 Mart’ta açılan köprünün geçiş ücreti için Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘200 liracık’ demişti.

Köprünün açılışından bir ay sonra Çanakkale’de 95 lira olan feribot ücreti 135 liraya çıkarılmıştı.
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