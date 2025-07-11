Samanyolu Haber /Gündem / ’1919’a götürmemeleri için 1980’e döneceğiz!’ /11 Temmuz 2025 00:09

’1919’a götürmemeleri için 1980’e döneceğiz!’

15 Temmuz’un ‘1 Numarası’ gibi gösterilmeye çalışılan dönemin Yüksek Askerî Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün, en yakın çalışma arkadaşları, çok önemli bilgileri ‘Spoiler: Apolet Perdesi’ belgeselinde açıkladı.

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Özel kaleminden istihbarat başkanına kadar Akın Öztürk döneminin Hava Kuvvetleri Karargahı’ndaki kilit isimler yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

BM kararı ile aklanan Orgeneral Akın Öztürk’ün penceresinden 15 Temmuz senaryosunun saklanan gerçekleri tek tek sıralandı. 5 önemli askerin açıklamaları ve uzun bir araştırma süreci ile hazırlanan 48 dakikalık 4K kalitesinde çekilen belgesel bir dönemin saklanan senaryosunu ifşa edildi.

’1919’a götürmemeleri için 1980’e döneceğiz!’

Dönemin Genelkurmay Başkan’ı Hulusi Akar’ın karargâhta yaptığı gizli toplantı ve çaışmalar deşifre ediliyor. Hulusi Akar’ın ’’Bu hükümetin ülkeyi 1919’a götürmemesi için 1980’e döneceğiz!’’ sözleri ve kurgu darbe hazırlığının ayrıntıları ilk kez ortaya çıktı.

https://youtu.be/pLxqtrsj55o?si=4jKAgfkTAsLuCQFb/

Bu belgesel 15 Temmuz’a giden süreci ve o gecenin merak edilen sorularına cevap veriyor.

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Akın Öztürk’ün Komutanlar toplantısına götürdüğü mektupta ne yazıyordu?

Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanı nasıl yan çizdi?

15 Temmuz’un emirlerini veren komutanlar ve onların eşlerinin ilk kez duyacağınız şüpheli açıklama ve hareketleri neydi?

O gecenin kara kutusu dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Akın Öztürk’e neden ‘ağabey yapmak zorundaydım’ dedi?

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