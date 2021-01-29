Samanyolu Haber /Ekonomi / 1946'dan beri ilk! ABD ekonomisi 2020'de %3.5 küçüldü /29 Ocak 2021 10:50

1946'dan beri ilk! ABD ekonomisi 2020'de %3.5 küçüldü

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3.5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

SHABER3.COM

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4 arttı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel seyir izledi.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31.4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyümüştü.

ABD ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3.5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. Söz konusu daralma, 2007-2009 yıllarındaki küresel finansal kriz döneminden bu yana ilk yıllık küçülme oldu. Ülke ekonomisi 2019'da yüzde 2.2 büyümüştü.

Büyüme son çeyrekte yavaşladı

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesiyle başlayan ekonomik toparlanmanın devam etmesi dördüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu. Ancak Kovid-19 vakalarındaki artışla yeniden uygulamaya koyulan kısıtlamalar, salgının ülke ekonomisini etkilemeye devam etmesine neden olurken, büyüme performansını yavaşlattı.

Bu dönemde ABD ekonomisinin büyüme performansında, ihracat, sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve özel stok yatırımlardaki artışın eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1.5 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 1.4'lük artış kaydederek beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 1.5 artması bekleniyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1946'dan beri ilk! ABD ekonomisi 2020'de %3.5 küçüldü Sonraki Haber >>

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:58