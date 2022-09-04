Samanyolu Haber /Dünya / 1956’dan sonra ilk kez... /04 Eylül 2022 21:44

1956’dan sonra ilk kez...

Eski ABD başkanlarından Barack Obama, Netflix belgesel dizisi ‘Our Great National Parks’ (Büyük Ulusal Parklarımız) ile en iyi anlatıcı kategorisinde Emmy ödülünü kazandı. Bu 1956'da aynı ödülü alan Başkan Dwight Eisenhower'dan bu yana bir ilk.

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Televizyon alanında verilen Emmy ödüllerini bu alanda boy gösteren isimlerin almasına alışılmışken bu kez farklı bir isim ödüle layık görüldü.

Bu isim ise Dwight Eisenhower'dan sonra ikinci kez bu ödülü alan bir ABD başkanı, Barack Obama oldu.

diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Netflix belgesel dizisi ‘Our Great National Parks’ (Büyük Ulusal Parklarımız) ile en iyi anlatıcı kategorisinde Emmy ödülünü kazandı.

Dizinin yapımcısı, Obama’nın prodüksiyon şirketi Higher Ground. Dizi, beş bölümden oluşuyor ve dünyanın dört bir yanındaki milli parklar ve doğal güzelliklerle ilgili. Obama da dizide anlatıcı rolünde. Obama, bu dizi sayesinde en iyi anlatıcı dalında Emmy ödülü kazandı.

Obama, Emmy kazanan ikinci ABD başkanı oldu. Emmy kazanan diğer başkan, 1956’da televizyonda yayınlanan bir basın toplantısını düzenleyen ilk başkan olduğu için onur ödülü verilen Dwight Eisenhower’dı.
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