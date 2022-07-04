1991’den beri ilk: Almanya dış ticaret açığı verdi

Almanya, 1991'den bu yana ilk kez dış ticaret açığı verdi. Enerji ithalatında artan maliyetler ve ihracat gelirlerinin düşmesi mayısta 1 milyar euroluk dış açığın oluşmasına neden oldu.







Sözcü'de yer alan habere göre Almanya, enerji ithalatında artan maliyetler, Çin ve Rusya’yla yürütülen ticaret dengesinin bozulması ve ihracatın azalması gibi bir dizi nedenden ötürü 31 yıldır ilk kez aylık dış ticaret açığı verdi.





Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ithalat gelirlerinin artmasına neden olurken, küresel ticari dengelerdeki bozulma, Almanya'nın ihracat gelirlerini azalttı. Almanya mayısta 1 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi.





İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

Financial Times'ın haberine göre ihracat nisana kıyasla mayısta 0,5 azaldı ve 125,8 milyar euro oldu. Öte yandan ithalat yüzde 2,7 arttı ve 126,7 milyar euroya geldi.





Ülkenin federal istatistik ajansının pazartesi yayımladığı verilere göre Almanya, 1991'den bu yana ilk kez dış ticaret açığı vermiş oldu. Almanya'nın toplam ihracatındaki düşüş kısmen AB ülkelerine yapılan ihracatın aylık yüzde 2,8 düşmesinden kaynaklandı.