1998'den bu yana bir ilk...

Yüksek seyreden enflasyon rakamlarındaki durum yukarı yönlü bir hareket olarak devam ediyor.





Son açıklanan rakamlarda İstanbul'daki enflasyonun da 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise yüzde 4,09 olarak kaydedildi.