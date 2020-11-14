1'inci derecede akrabam değil, damadım!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Berat Albayrak'ın milletvekili olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na mesaj yolladığını aktardı.





Özdağ şöyle konuştu: "Berat Albayrak ekonomimiz PİK yapıyor demişti. Ne değişti ki bir haftada 'acı reçete'den söz edilmeye başlandı? Yeni saraylar yapmaya gerek var mı? O lüks araçlara gerek var mı?"





ERDOĞAN: BİRİNCİ DERECE AKRABAM DEĞİL, DAMADIM!





"Sayın Erdoğan, bir haftada ne değişti ki ekonomimiz çok iyi diyordunuz, şimdi 'acı reçete'den söz ediyorsunuz?" sorusunu yönelten Özdağ, "Davutoğlu Başbakan iken birinci derece akrabalar milletvekili olamayacaklar diye karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Albayrak'ın milletvekili olmasını isteyince itiraz ettik, kriz çıktı. Cumhurbaşkanı 'Bu benim birinci derece akrabam değil, damadım' dedi."





"ALBAYRAK İSTİFA ETMEDİ, ETTİRİLDİ"





Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmediğini, istifaya mecbur bırakıldığını belirten Özdağ, "Bu mektup tamamen sitem doludur." diye konuştu.





Özdağ şöyle devam etti: "İşsizlere, esnaflara, ihtiyaç sahiplerine hibe verin dedik, onlar bize IBAN gönderdiler. 97 yıldır vergi veriyoruz, askere gidiyoruz, çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümete ihtiyacımız oldu."



