1'nci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uyarılarda bulundu.





Koca şahsi Twitter hesabında, "Birinci dalga sahillere indi, tatilde dikkatli olalım." mesajını verdi.





Kurban Bayramı tatilinde pek çok sahilde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı, sahillerde yoğunluk yaşandı.





BİR GÜNDE 996 VAK'A





Türkiye'de 1 Ağustos itibarıyla günlük vak'a sayısı 996'ya, toplam vak'a sayısı 231 bin 869'a yükseldi. Şu ana kadar 5 bin 710 kişi hayatını kaybetti.





Sağlık Bakanlığı'nın günlük veri tablosunda "yoğun bakımdaki hasta" ile "solunum cihazına bağlı hasta" kalemlerinin kaldırılması "vak'a sayılarını olduğundan düşük gösterme gayreti" olarak yorumlandı.

