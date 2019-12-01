"2+1 damat" hakkında çarpıcı iddia!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump kararlarını para karşılığı mı alıyor? 26 Kasım'da Washington Post’ta çıkan söz konusu değerlendirmeyi benzer soruların yer aldığı farklı makaleler takip etti.





28 Kasım'da Express gazetesinde makalede, "Ticaret savaşına ve iki tarafın karşılıklı olarak aldıkları çok sayıda tavra rağmen Çinli yetkililer ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanmasını istiyorlar, bunun sebebi de Trump’ın politikaya bir ticari operasyon gibi yaklaşması." ifadeleri kullanıldı.





Makalede şöyle denildi: "Washington Post’a göre, Pekin’de politikayla ilişkili bir kaynak, ‘Trump, bir iş adamıdır. Ona basit olarak para öderiz sorunlar da birden çözülüverir’ demiş. ‘Paramız var oldukça onu satın alabiliriz. İşte bu nedenden Demokratlara nazaran onu tercih ediyoruz’ şeklinde konuşmuş.”





"TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARARLARI ŞAHSİ VE TİCARİ İLİŞİKLER BELİRLİYOR"





Trump’ın kararlarını para karşılığı aldığı şeklindeki söylentiler bundan ibaret de değil.





ABD Başkanı’nın yakın bir zamanda görevden aldığı Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton, 12 Kasım’da MSNBC’den Stephanie Ruhle’ye verdiği mülakatta, “Trump’ın Türkiye’yle ilgili pozisyonunun şahsi ya da profesyonel ilişkilere dayandığı kanaatindeyim.” demişti.





Bolton, Morgan Stanley Bankası’nın bir özel toplantısında Başkan ve ailesinin aldıkları her kararda şahsi menfaat arayışı içinde olduklarını iddia etmişti.





ABD Başkanı Donal Trump, 16 Nisan 2019'da Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak (sağdan 2'nci), ve kendi damadı Jared Kushner ile Beyaz Saray'da Oval Ofis'te iki saate yakın görüşmüştü.





2+1 DAMADIN TİCARİ ORTAKLIKLARI VAR





“The Bulwark” isimli muhafazakâr site ise 26 Kasım'da Tim Miller imzalı haberde 2+1 (üçlü) damatlar ilişkisini (Berat Albayrak, Jared Kushner, Mehmet Ali Yalçındağ) masaya yatırdı.





Miller’e göre ABD’nin Türkiye’de David Satterfield gibi mesleğe Trump’ın damadı Jared’in doğumundan önce başlamış güçlü bir diplomatı varken paralel bir diplomasi yapmanın anlamı ve gerekliliği tartışılır.





Trump’ın yakın adamı, İtalyan kökenli eski siyasetçi ve avukat Guiliani’nin nasıl olup da her taşın altından çıktığını soruşturuyor.





Bugünlerde Trump’ın azli soruşturmasına sebeh olan Ukrayna skandalında Guiliani var.





Hem Trump’ın hem meşhur Reza Zarrab’ın avukatı Guiliani’nin başta eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere yetkililere Halkbank davasının kapatılması karşılığında Brunson’ın serbest bırakılması konusunda tekliflerde bulunduğu biliniyor.





REZA ZARRAB'IN OFİSİ İSTANBUL'DA TRUMP TOWER'DA





Miller’e göre tüm bu şemanın en ilginç yanlarından biri kara para aklama skandalı ve Halkbank davasının baş aktörü Rıza Zarrab’ın şirketinin de İstanbul'da Trump Tower’da bulunması.





Buna ilave olarak Türkiye’den yüklü miktarda para alarak illegal bir şekilde lobicilik yapan ve bu yüzden hapse mahkûm olan eski güvenlik danışmanı ve emekli general Michael Flynn’ın yürüttüğü bir “paralel diplomasi” daha var.





ABD medyasının çoğunda Miller’in Trump’a yönelttiği şu suçlamalar tekrarlanıyor: “Başkan Trump Türkiye’de bir kısmı bilinen önemli ve aktif ticari çıkarlara sahiptir. Karşılıklı ilişki kurduğu tarafların ve ailelerin çıkarlarına göre bunları değerlendirme olanağı bulunmaktadır. Trump’ın kendi yönetiminin ve hatta en yakın adamlarının itirazlarına rağmen Türkiye ve Ukrayna ile ilgili çok çelişkili kararlar aldığı gözlenmiştir.”





Hürriyet gazetesi ve Kanal D'nin aralarında bulunduğu medya şirketlerini Erdoğan'ın işaret ettiği Yıldırım Demirören'e 910 milyon dolara satan Aydın Doğan'ın (sağdan 2'nci) damadı Mehmet Ali Yalçındağ (soldan 1'inci) Trump'ın damadı Jared Kushner'in hem ortağı hem arkadaşı. 2012 yılında 39 katlı Trump Tower Alışveriş Merkezi'nin açılışını, "Dikey mimariye karşıyım." diyen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yapmıştı.

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ TÜRKİYE'NİN ABD POLİTAKASINDA KİLİT





Miller’e göre, Trump ile birbirine karışmış çıkarlara sahip olan Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın Ankara'nın ABD politikasını etkileyecek kapasiteye sahip olmakla övündüğü sır değil.





ABD medyası, Trump’ın Türkiye ile ilişkileri konusunda yapılacak bir soruşturmanın çok önemli sonuçlar vereceği konusunda ısrarlı.





Ayrıca, Demokratlar ve muhalif kamuoyu Trump’ın ailesi ve adamları yoluyla paralel bir devlet kurduğunu iddia ediyor.





ABD Başkanı Trump (sağdan 2'nci), işadamı Aydın Doğan (sağdan 1'inci) ile Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın (arkada, sağdan 1'inci) ortak kurdukları şirket adına İstanbul'da Trump Tower'ı inşâ etmişti.



