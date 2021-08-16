2.4 milyon TL'lik müsilaj vurgunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “haftalardır denizlerde görülmeyen müsilajı (deniz salyası) temizletmek için” milyonlarca liralık bir ihale düzenledi.



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgiler göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 27 Temmuz tarihinde “Marmara Denizinde Görülen Müsilaj Kirliliğinin Temizliği” başlığıyla bir ihale düzenledi. Müdürlük, üçe bölünen ihaleyle üç ayrı şirkete toplam 2 milyon 433 bin TL ödedi. İhale kapsamındaki çalışmanın 31 gün süreceği belirten müdürlük, haftalardır denizlerde görülmemesine rağmen müsilajın 06 Ağustos ile 06 Eylül tarihleri arasında temizleneceğini açıkladı.



Ayrıca, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.



7 TEMMUZ’DAN BERİ MÜSİLAJ GÖRÜLMÜYOR



Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) edinilen bilgilere göre, denizlerde müsilaj çalışması son olarak 6 Temmuz tarihinde yapıldı ve 7 Temmuz tarihinden beri denizlerde müsilaj görülmüyor. Müsilaj görülmediği için de hem İBB hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı birimler müsilaj çalışmasını 7 Temmuz’da sonlandırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün haftalardır görülmeyen müsilajı nasıl toplatacağı ise bilinmiyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede müsilaja rastlanmadığını belirterek, "Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar" demişti.



AKP’LİNİN ŞİRKETİNE YÜZBİNLERCE LİRA



Üçe bölünen ihalenin 837 bin TL’lik kısmı ise Burakyol Mühendislik Ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Şirketin sahibi Raşit Hacıoğulları ise 2011 seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olmuştu. Hacıoğlulları’nın kızı Nidanur Akman da İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi.



Hacıoğulları, milletvekilliği aday adaylığı için yaptığı başvuru sırasında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “ANAP çizgisinden ayrıldıktan sonra, ANAP’tan ayrıldım. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile Refah Partisi (RP) çatısı altında çalışmalara başladım. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine 3 ay kala İstanbul’a giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdüm.”



DEPREM İHALESİNİ DE AYNI İSİM KAPMIŞTI



TOKİ’nin 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği Elazığ Yemişlik Mahallesi deprem konutları isale hattı inşaatı ihalesi de 52 milyon 200 bin TL’ye AKP'li Raşit Hacıoğulları’nın sahibi olduğu Tekno Kanal İnşaat Şirketi’nin olmuştu. Öte yandan Raşit Hacıoğulları’nın yöneticisi olduğu ve kardeşlerinin de ortağı olduğu Tekno Kanal Şirketi, İBB’den AKP tarafından yönetildiği yıllarda milyonlarca liralık birçok ihale aldı.