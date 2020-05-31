Samanyolu Haber /Politika / 2,5 ay sonra Ankara'ya dönecek /31 Mayıs 2020 19:07

2,5 ay sonra Ankara'ya dönecek

Korona salgını sebebiyle İstanbul'a taşınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya dönüyor.

SHABER3.COM

Türkiye'de ilk resmi Koronavirüs vak'asının açıklandığı 13 Mart'ın hemen akabinde 1.157 odalı sarayı kullanmaktan vazgeçen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Ankara'ya dönüyor. 

Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.

Koronavirüs salgınında çalışmalarını İstanbul İstinye'de Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan yaklaşık 2 buçuk ay sonra Ankara'da olacak. Erdoğan'ın çarşamba günü MYK'ya perşembe günü de kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Erdoğan 2,5 aydır video-konferans üzerinden başkanlık ettiği kabine toplantısını bu defa yüz yüze gerçekleştirecek.

Toplantılarda Koronavirüs salgını ile ilgili verilerin analiz edileceği, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin de ele alınacağı belirtildi.
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