ABD Senatosu’nda Türkiye’deki S-400’leri satın alma önerisi de yeni bir tartışmayı başlatırken, Rusya’nın üçüncü ülkelere yönelik satışı yasaklaması nedeniyle “S-400’ler ne olacak” sorusunu beraberinde getiriyor. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu da bugünkü yazısında “2,5 milyar dolarlık S-400 elimizde mi patladı?” diye soruyor.







BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın “Erdoğan yarın ‘S-400'leri almıyorum, vazgeçtim' derse beni karşısında bulur” yönündeki sözlerini hatırlatan Muratoğlu, “Ethem Bey kendini hafiften hazırlasın, karşısına geçecek demek ki… Ne garip değil mi? Bir aşk da böyle pervasızca yitip gitti. Sadece yitip giden Ethem Bey'in sevgisi olsa yine iyi… Tam 2.5 milyar Amerikan Doları da yandı arada… Tam 17 milyar 175 milyon lira Türk parasıyla… Bu iş Bulgaristan'dan saman almaya benzemez. Karşında Amerika, diğer yanda Rusya… Alsan da dert, almasan da” ifadelerini kullanıyor.





Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un “Türkiye'nin bizden satın almak istediği ürünü biz sattık. Sizden parayı aldık. Araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın” sözlerini hatırlatan Muratoğlu, şöyle devam ediyor:





“Türk yetkililerden tek bir cevap gelmedi. Zaman aktı, haziran ayı da bitti. Peki, parasını ödediğimiz bu füzeleri alabilir miyiz? Hayal dünyasında yaşamıyorsak, alamayız! Hadi yolladılar diyelim, jelatinini bile açamayız. Kimse cebinden vermedi bu 2.5 milyar doları… Ödenen para, benzin doldururken, cep telefonu ile konuşurken, bebek bezi alırken ödediğimiz vergilerden.”



