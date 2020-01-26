Samanyolu Haber /Gündem / 2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi kurtarıldı /26 Ocak 2020 00:01

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi kurtarıldı

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra, 24 saat sonra kurtarıldı. Yüsra'dan kısa süre sonra annesi Ayşe Yıldız da enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazında arama-kurtarma faaliyetleri esnasında Jandarma Arama-Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan Jandarma tüneli" olarak isimlendirilen galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

ENKAZIN ALTINDAKİ ANNE: BAK ELİMİ SALLIYORUM, DAYANACAK GÜCÜM KALMADI

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile Jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Arama-kurtarma ekipleri 2,5 yaşındaki kızı Yüsra'da sonra anneyi de enkazdan çıkarmak için zamanla yarıştı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

ANNE AYŞE YILDIZ DA KURTARILDI

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, önce annenin 2,5 yaşındaki kızı Yüsra'yı enkazdan çıkararak kurtardı. 

Kısa süre sonra da anne enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Annenin isminin Ayşe Yıldız oldu kaydedildi.

Enkazdan çıkarılan 2,5 yaşındaki Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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