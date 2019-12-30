Samanyolu Haber /Gündem / 2,5 yıl sonra gelen itiraf... /30 Aralık 2019 00:48

2,5 yıl sonra gelen itiraf...

Kan donduran bir videoda polislerin intikam yemini ettikleri görülüyor. Poli Akademisi Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada görüntülerin 2017 yılı mart ayında çekildiğini belirterek intikam yeminini teyit etti. Ancak sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Polisin kan donduran intikam yemini!

Bir polis okulunda çekildiği anlaşılan video sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

Polis Akademisi Başkanlığı kan donduran görüntülerin doğru olduğunu yaklaşık üç yıl sonra kabul etti. 

Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." denildi.

"İNTİKAM, İNTİKAM, İNTİKAM DAİM OLSUN"

Videoda Polis Akademisi öğrencileri yüksek sesle söylenen kelimeleri tekrar ederken şu ifadeleri kullanıyor: "Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönülleri iman gücüyle dolduran Allah’a, Kurân’a, peygamberlere, bayrağa ve silaha yemin olsun. Şehitlerim rahat uyusun. Gazilerim emin olsun. İntikam, intikam, intikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. Allah Türk’ü korusun. Amin."
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