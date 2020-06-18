Samanyolu Haber /Ekonomi / 2,8 milyar dolar daha gitti! /18 Haziran 2020 12:20

2,8 milyar dolar daha gitti!

Hisse senetleri, devlet ya da şirket tahvillerini tercih eden sıcak paranın yanı sıra doğrudan yatırım için gelen yabancı sermaye de Türkiye’yi terk ediyor.

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) hazırladığı 2020 yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı 2019'da yüzde 35 azalarak 8,4 milyar dolar seviyesine indi. 

Geçen yıl 2,8 milyar dolar tutarında uzun dönemli doğrudan yatırım Türkiye'yi terk etti. Yabancıların Türkiye'den uzaklaşma kararında giderek artan hukuk ihlalleri ve fiilen devam eden Olağanüstü Hâl (OHAL) etkili oldu. 

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'ye 2019'da yapılan 8,4 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın dünya genelindeki yabancı sermaye yatırımlarının sadece yüzde 0,5’ine tekabül ediyor.

Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı stoku 2019 sonunda 164,9 milyar dolara geriledi. Çıkış stoku ise 47,7 milyar dolara yükseldi. 

2010 sonunda bu rakamlar sırasıyla 188,4 milyar dolar ve 22,5 milyar dolar seviyesindeydi.
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