2 asker sıcak çarpmasından şehit olmuştu: Dört personelin TSK ile ilişiği kesildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda kastı, kusuru, ihmali olan alay ve tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiğinin kesildiğini, 8 personele disiplin cezası verildiğini bildirdi.





Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.





DÖRT PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz'da iki askerin şehit olduğu olaya ilişkin soru üzerine şu bilgiler paylaşıldı:





"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."





ÖLÜM NEDENLER NEYDİ?

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 askerin "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti.