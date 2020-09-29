2. baro kuruluşunda ‘şaibe’ iddiası: 'Bu oylama bir şeyleri, bir şeylere yetiştirme telaşıyla yapıldı'

Karara muhalefet eden 4 üye, imza sahiplerinin teyit edilmediği, haklarında disiplin soruşturması dosyası bulunup bulunmadığı, kamu avukatlarının hangi ilde, hangi kurumda görev yaptığı hususları açıklığa kavuşmadan yetki belgesinin verilmesi talebinin reddini istedi.





İstanbul’da 2 No’lu Baro’nun kurulması için “çoklu baro” düzenlemesi sonrası, 2 bin 53 imzayla Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) 24 Eylül günü saat 16.00’da yapılan başvuru, yönetim kurulunun incelemesine sunulmadan, 25 Eylül günü öğleden önceki yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunuldu. Oylamada, 4 üye, yetki verilmesi talebinin reddini isterken, aralarında TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da olduğu 7 oy ile yetki belgesinin verilmesi kararlaştırıldı.





Cumhuriyet’in haberine göre, TBB toplantısında bulunan 4 yönetim kurulu üyesi, “imza sahiplerinin teyidi, haklarında disiplin soruşturma dosyası bulunup bulunmadığı hususlarında bağlı oldukları İstanbul Barosu’ndan bilgi alınmadan, kamu avukatlarının hangi ilde, hangi kurumda görev yaptığı, esas ve geçici görev yerleri açıklığa kavuşmadan oylamaya geçilmesinin hukuka ve yasaya açık aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle, yetki belgesinin verilmesi talebini reddetti.





FEYZİOĞLU’NUN ACELESİNİN NEDENİ…

Başkan Metin Feyzioğlu’nun “Koşulları taşıyor” dediği 2 bin 53 imza, 24 Eylül’de TBB’ye geldi. Ertesi gün apar topar yönetim kurulunun önüne getirilerek oy çokluğuyla kabul edildi. Feyzioğlu’nun çoklu baronun kurulmasıyla ilgili “acelesinin” nedeninin, “aralık ayında yapılacak TBB Genel Kurulu’nda kendisine oy çıkarmak olduğu” belirtildi. Sosyal medyada çok sayıda avukat, toplanan 2 bin 53 imzanın “şaibeli” olduğunu savundu.





BAŞVURULARIN YASAYA UYGUNLUĞUNU İNCELEMEDİK

TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek ve yönetim kurulu üyesi Asude Şenol, oylamada karşı oy kullandıklarını açıkladı. Asude Şenol, “Başvurular belki yasaya uygun, belki değil, bilmiyoruz. İncelemedik ki. Bir şeyleri, bir şeylere yetiştirme telaşıyla bu oylama yapıldı” dedi. Şenol, şunları belirtti: “Yetki verilmesi, toplantı gündemine geldiğinde inceleme gerektiğini söyledik. Başkan ‘koşulları taşıyor’ dedi. Daha sonra ‘UHAP’taki butonu kaldırdığımız için inceleme yapamadık. Buton kalsaydı inceleme yapardık’ diye ekledi. Başvuruların toplanma yöntemi açısından yasaya uygun değildi. Başvurular belki yasaya uygun, belki değil, bilmiyoruz. İncelemedik ki. Bir şeyleri, bir şeylere yetiştirme telaşıyla bu oylama yapıldı. 2 bin 53 kişinin evrak, yönetim kurulunun 10 üyesine taranıp gönderilebilirdi. Hepimiz bir kısmını incelerdik. İstanbul’da bir bölünmeye neden olacak, ağır ve tarihsel bir sorumluluk taşıyan bir karar yönetim kurulundan çıkarıldı. Bu karar, bizi tarihi hukuki bir sorumluluk altına sokan bir karardır. Ben hukukçuyum, karara siyasi açıdan bakmıyorum. Hukukun herkese aynı şekilde uygulanabilir olması açısından bakıyorum” dedi.





BAŞKAN YARDIMCISI: ÇOKLU BARONUN KABULÜ HUKUKA VE YASAYA AYKIRI





TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek ise AYM’nin yasayı görüşeceğini hatırlatarak “Anayasaya açıkça aykırı düzenlemeye bir anlamda geçerlilik kazandırmaya yönelik bu acelecilik, son derece yanlıştır. TBB, daha önce kurumsal olarak çoklu baroya karşı olduğunu açıklamıştır. Bu konuda yeni bir karar alınmadığına göre kurumsal tavrımız devam etmektedir. Çoklu baroya yol veren yasal düzenlemeye bile aykırı biçimde yapılan bu başvurunun kabulü, kurumsal tavrımızla da çelişmektedir. TBB, hukukun üstünlüğünü ve hukuk meşruiyetini, kuvvetler ayrılığını kurumsal olarak savunan bir geleneğe sahiptir. Mevzuatın aradığı zorunluluğa uygun olmayan çoklu baro başvurusunun kabulü, hukuka, yasaya ve kurum geleneklerimize açık aykırılık oluşturmaktadır.”





APAR TOPAR YASAYA AYKIRI GENEL KURUL

Yetki belgesinin verilmesinin hemen ardından toplanan İstanbul 2 No’lu Baro, dün Haliç Kongre Merkezi’nde genel kurulunu yaptı. Baronun, genel kurulunu yapması için Avukatlık Yasası’nın 84. maddesine göre, 30 gün önceden genel kurul tebligatı yapmış olması gerekiyordu. Ancak baro, yetki belgesini aldıktan 3 gün sonra genel kurulunu toplayarak seçim yaptı.